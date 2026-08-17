Hanchang Paper verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hanchang Paper hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 79.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hanchang Paper -215.000 KRW je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.47 Prozent auf 71.77 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch