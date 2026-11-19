Hanchang Paper hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 93.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -180.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.59 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 68.68 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch