HANATOUR SERVICE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HANATOUR SERVICE hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 317.24 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 535.00 KRW je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.75 Prozent auf 115.44 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119.94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch