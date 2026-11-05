HANATOUR SERVICE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HANATOUR SERVICE präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.06 USD gegenüber 0.070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat HANATOUR SERVICE mit einem Umsatz von insgesamt 78.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11.64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch