HANATOUR SERVICE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HANATOUR SERVICE hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 442.87 KRW. Im Vorjahresviertel hatte HANATOUR SERVICE 497.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9.40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 123.29 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 111.70 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch