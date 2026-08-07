HANATOUR SERVICE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HANATOUR SERVICE präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 76.9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 10.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HANATOUR SERVICE 85.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch