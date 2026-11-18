HANATOUR JAPAN hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 13.46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HANATOUR JAPAN noch ein Gewinn pro Aktie von 20.52 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HANATOUR JAPAN 1.36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.58 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch