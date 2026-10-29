HANALL BIOPHARMA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HANALL BIOPHARMA hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 58.61 KRW, nach 6.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.20 Prozent auf 39.91 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte HANALL BIOPHARMA 40.80 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch