Hana Tour Service: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hana Tour Service hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hana Tour Service noch ein Gewinn pro Aktie von 0.070 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 78.6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch