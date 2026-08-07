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07.08.2026 06:37:00
Hana Tour Service: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hana Tour Service hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10.19 Prozent auf 76.9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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