Hana Microelectronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hana Microelectronics hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.37 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 THB je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.37 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 5.20 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch