Hana Microelectronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hana Microelectronics hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.78 THB, nach 0.020 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37.81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.29 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.30 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch