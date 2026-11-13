Hana Microelectronics PCL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hana Microelectronics PCL lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.78 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hana Microelectronics PCL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37.81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.30 Milliarden THB im Vergleich zu 5.29 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch