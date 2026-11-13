Hana Microelectronics legte Quartalsergebnis vor

Hana Microelectronics hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.78 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hana Microelectronics ein EPS von 0.020 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37.81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.30 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 5.29 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch