Hana Microelectronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hana Microelectronics lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.37 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.040 THB je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.37 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 5.20 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch