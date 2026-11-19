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19.11.2026 06:37:00
Han Kook Steel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Han Kook Steel hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 21.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Han Kook Steel ein Ergebnis je Aktie von -29.000 KRW vermeldet.
Der Umsatz lag bei 13.76 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 40.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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