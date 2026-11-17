Han Kook Shell Oil hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7344.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9471.00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94.34 Milliarden KRW – ein Plus von 9.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Han Kook Shell Oil 86.05 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch