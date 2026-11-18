Han Il Iron Steel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 173.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -38.000 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Han Il Iron Steel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63.44 Milliarden KRW im Vergleich zu 50.84 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch