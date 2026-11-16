Han Express gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Han Express hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 136.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Han Express -203.000 KRW je Aktie generiert.

Han Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 170.24 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 160.71 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch