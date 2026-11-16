Han-Chang vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Han-Chang stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 69.00 KRW, nach -41.000 KRW im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 72.29 Prozent auf 602.4 Millionen KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch