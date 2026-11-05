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05.11.2026 12:36:17
Haemonetics Raises FY27 Revenue Outlook After Q2 Revenue Growth Of 9%
(RTTNews) - Haemonetics Corporation (HAE) reported higher second-quarter fiscal 2027 revenue and earnings, supported by growth in its Apheresis and MedSurg businesses. The company also raised its full-year revenue and organic growth outlook.
For the quarter ended September 26, 2026, revenue increased 9.3% to $357.8 million from $327.3 million a year earlier. GAAP earnings per share rose 23% to $1.00, while adjusted EPS increased 6% to $1.35.
Apheresis revenue grew 12.6% to $204.8 million, while MedSurg revenue increased 5.1% to $153 million. Plasma revenue rose 16.5% to $162.6 million.
Operating cash flow increased 15% to $128 million, and free cash flow rose 17% to $104 million. As of September 26, 2026, the company held $261 million in cash and had total debt of $1.124 billion.
Haemonetics raised its full-year fiscal 2027 revenue growth outlook to 8%-11%, compared with its previous forecast of 5%-8%. Organic revenue growth guidance was increased to 6%-9% from 4%-7%.
HAE closed Wednesday at $127.42, up 5.94%. In the After-hours trading, the stock closed its trading at $127.42 without any movement on the New York Stock Exchange.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Haemonetics Corp.
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Analysen zu Haemonetics Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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