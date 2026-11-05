Hammond Manufacturing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hammond Manufacturing hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.73 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.340 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 86.5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch