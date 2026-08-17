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17.08.2026 06:37:00
Hammock vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hammock lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 19.44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15.00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hammock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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