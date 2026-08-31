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31.08.2026 06:37:00
Hamlet Pharma Registered B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hamlet Pharma Registered B hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0.100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.300 SEK gegenüber -0.310 SEK im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.ch
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