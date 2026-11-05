Hamilton Lane A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hamilton Lane A hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 204.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 190.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch