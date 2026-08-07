Hamilton Lane A legte Quartalsergebnis vor

Hamilton Lane A hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56.47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 275.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 176.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch