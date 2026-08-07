Hamilton Beach Brands A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hamilton Beach Brands A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.330 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 142.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 127.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch