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15.09.2026 06:37:00
Hamee mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hamee hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 3.75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.61 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 4.61 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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