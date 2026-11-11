HAMBORNER REIT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HAMBORNER REIT stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.43 Prozent auf 25.3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch