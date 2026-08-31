HAMBORNER REIT-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Im August 2026 haben 2 Experten die HAMBORNER REIT-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die HAMBORNER REIT-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 7,075 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HAMBORNER REIT auf 4,260 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 7,00 EUR 64,32 04.08.2026 Warburg Research 7,15 EUR 67,84 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch