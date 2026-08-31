HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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31.08.2026 18:00:38
HAMBORNER REIT-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Im August 2026 haben 2 Experten die HAMBORNER REIT-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die HAMBORNER REIT-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 7,075 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HAMBORNER REIT auf 4,260 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|7,00 EUR
|64,32
|04.08.2026
|Warburg Research
|7,15 EUR
|67,84
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|04.08.26
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