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11.09.2026 06:37:00
HAMAYUU: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HAMAYUU lud am 10.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
HAMAYUU hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 44.83 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -21.040 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 1.50 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4.43 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei HAMAYUU ein Gewinn pro Aktie von 37.56 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat HAMAYUU im vergangenen Geschäftsjahr 6.28 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HAMAYUU 6.09 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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