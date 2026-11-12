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12.11.2026 06:37:00
Hamamatsu Photonics KK Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hamamatsu Photonics KK Un hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Hamamatsu Photonics KK Un im vergangenen Quartal 441.5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hamamatsu Photonics KK Un 383.8 Millionen USD umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.220 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Hamamatsu Photonics KK Un ein EPS von 0.160 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8.79 Prozent auf 1.55 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1.42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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