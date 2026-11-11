Hamamatsu Photonics KK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hamamatsu Photonics KK lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 24.89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hamamatsu Photonics KK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70.31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 56.58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 67.94 JPY. Im Vorjahr waren 47.32 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hamamatsu Photonics KK in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 243.36 Milliarden JPY im Vergleich zu 212.05 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch