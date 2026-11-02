HAMAKYOREX legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HAMAKYOREX hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 28.63 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HAMAKYOREX 31.65 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 42.32 Milliarden JPY gegenüber 38.03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch