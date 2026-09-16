Hamai Industries legte Quartalsergebnis vor

Hamai Industries präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18.57 JPY, nach 33.23 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 4.01 Milliarden JPY gegenüber 3.08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch