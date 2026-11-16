Hamai Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hamai Industries hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23.58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19.33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hamai Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.44 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch