Halyk Savings Bank of Kazakhstan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.93 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Halyk Savings Bank of Kazakhstan im vergangenen Quartal 2.17 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan 1.62 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch