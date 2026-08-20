Halyk Savings Bank of Kazakhstan präsentierte Quartalsergebnisse

Halyk Savings Bank of Kazakhstan hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.81 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.92 Milliarden USD – ein Plus von 17.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Halyk Savings Bank of Kazakhstan 1.63 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch