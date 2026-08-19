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19.08.2026 06:37:00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 19.50 KZT beziffert. Im Vorjahresquartal waren 23.25 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 837.48 Milliarden KZT gegenüber 837.39 Milliarden KZT im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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