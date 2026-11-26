Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25.66 KZT gegenüber 25.83 KZT im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’004.00 Milliarden KZT ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868.99 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch