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26.11.2026 06:37:00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 25.66 KZT, nach 25.83 KZT im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’004.00 Milliarden KZT ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868.99 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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