Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19.50 KZT beziffert, während im Vorjahresquartal 23.25 KZT je Aktie in den Büchern standen.

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 837.48 Milliarden KZT abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 837.39 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch