Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19.50 KZT ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23.25 KZT je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 837.48 Milliarden KZT gegenüber 837.39 Milliarden KZT im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch