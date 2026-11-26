Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 25.66 KZT beziffert, während im Vorjahresquartal 25.83 KZT je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 868.99 Milliarden KZT generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1’004.00 Milliarden KZT ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch