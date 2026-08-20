Halyk Savings Bank of Kazakhstan: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Halyk Savings Bank of Kazakhstan hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan 1.81 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.92 Milliarden USD – ein Plus von 17.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Halyk Savings Bank of Kazakhstan 1.63 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch