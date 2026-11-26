Halyk Savings Bank of Kazakhstan lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.93 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Milliarden USD – ein Plus von 34.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Halyk Savings Bank of Kazakhstan 1.62 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch