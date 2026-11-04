Halwani Bros Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Halwani Bros Bearer stellte am 01.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0.19 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Halwani Bros Bearer 0.370 SAR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 247.9 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 7.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 231.1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch