Halter und Padelta gehen strategische Partnerschaft ein

Zürich (awp) - Der Immobilienentwickler Halter und der Padel-Anbieter Padelta bauen ihre Zusammenarbeit aus. Im Rahmen einer schweizweiten strategischen Partnerschaft wollen die beiden Unternehmen gemeinsam neue Standorte und Nutzungskonzepte entwickeln.

Im Fokus stehen Areale, die Sport-, Arbeits- und Freizeitangebote miteinander verbinden, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Neben Padel-Anlagen sollen dabei unter anderem Gastronomie, Co-Working und Gesundheitsangebote integriert werden. Die Partner wollen dazu gemeinsam geeignete Standorte identifizieren und entwickeln.

Den Auftakt bildet das bereits angekündigte Projekt Futurama in Lupfig (AG). Dort sollen Ende Jahr zwei Padel-Plätze in Betrieb gehen, die rund um die Uhr genutzt werden können. Darüber hinaus planen die Unternehmen gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten an bestehenden und künftigen Padelta-Standorten.

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