Halten von DZ BANK für Siemens Energy-Aktie

Börse aktuell - Live Ticker

Zum Start der neuen Handelswoche halten Anleger in den USA vorbörslich die Füsse still. Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel etwas voran. Am deutschen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Die Aktienmärkte in Fernost fanden zum Wochenauftakt keine gemeinsame Richtung.