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|EON SE-Analyse im Fokus
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12.11.2026 13:28:44
Halten-Analyse: DZ BANK bewertet EON SE-Aktie
EON SE-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Werner Eisenmann genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Werner Eisenmann hob am Donnerstag in seiner Bewertung der Neunmonatszahlen ein solides Ergebnis hervor und die bestätigten Jahresziele, die gut erreichbar seien. Ein erfreulicher Aspekt sei auch, dass die Bundesnetzagentur die Netzregulierung verbessere. All den positiven Dingen stünden aber unattraktive Ausschu?ttungen und eine ambitionierte Bewertung gegenüber.
Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 13:12 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.5 Prozent auf 18.92 EUR. Bisher wurden via XETRA 762’961 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 20.9 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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